Путин поручил ввести жесткий контроль в сфере борьбы с углеродными выбросами

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Предприятия, которые наносят экологический вред окружающей среде, будут нести финансовую ответственность. Принятие соответствующего закона необходимо ускорить, заявил в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин.
"Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой, как он звучит: получил прибыль за счет природы – убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор и другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них задачи", – сказал Путин.
Президент также поручил ввести жесткий контроль в сфере борьбы с углеродными выбросами. В ближайшие 30 лет выброс парниковых газов в стране необходимо сократить так, чтобы показатели были меньше, чем в ЕС, добавил глава государства.
Ранее кабмин внес на рассмотрение депутатов законопроект об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов.
В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на урегулирование отношений при осуществлении предприятиями хозяйственной и другой деятельности, которая приводит к выбросам парниковых газов.
В ноябре прошлого года Путин дал поручение правительству РФ сократить количество выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Он также поручил продумать стратегию развития страны с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года. Отмечается, что обеспечить сокращение выбросов необходимо, учитывая максимальную возможную поглощающую способность лесов и других экосистем в условиях устойчивого развития государства.
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