Путин поручил сократить количество выбросов парниковых газов к 2030 году

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин дал получение сократить количество выбросов парниковых газов до 70% в относительно уровня 1990 года. Соответствующий документ представлен на портале правовой информации.

Президент России поручил правительству РФ продумать стратегию развития страны с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года. Отмечается, что обеспечить сокращение выбросов необходимо, учитывая максимальную возможную поглощающую способность лесов и других экосистем в условиях устойчивого развития государства.

В поручении Путина также отмечается важность создания условий для сокращения и предотвращения выбросов парниковых газов, а также для увеличения их поглощения.

Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Глава государства напомнил, что на протяжении всей российской истории страна боролась с врагами и захватчиками с помощью единства представителей самых разных национальностей и вероисповедания.