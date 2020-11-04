Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря в Кремле

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря на территории Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе осмотра музея главу государства сопровождали министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.
Президент РФ ознакомился с интерактивными инсталляциями об истории Московского Кремля и столицы в целом. Кроме того, ему продемонстрировали найденные в ходе раскопок древние артефакты и фрагменты построек.
Владимир Путин также оценил элементы экспозиции, посвященные осаде и взятии Москвы монголо-татарскими войсками зимой 1238 года, а также истории возникновения Чудова монастыря.
Автором художественной концепции музея выступил заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников Александр Конов. Учреждение сформировано таким образом, что через сформированный многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой, можно видеть подлинную трехмерную модель исторического формирования территории Кремля.
Раскоп сохраняется за счет пониженной температуры воздуха в помещении. Именно поэтому посетителям выдают теплые накидки. Примечательно, что часть экспонатов по-прежнему остаются в раскопе, ради создания атмосферы.
Ранее президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие представители молодежных организаций.
Глава государства также поздравил жителей Удмуртии и Марий Эл со столетием республик. Путин отметил важность этих регионов для истории страны.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
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