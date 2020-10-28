Мозаичный пол обнаружили реставраторы в особняке XIX века в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ходе реставрации главного дома бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века на Земляном валу был обнаружен мозаичный пол из мраморной крошки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что особняк возвели в 1843–1845 годах по проекту неизвестного архитектора. Первый этаж сделан из кирпича, второй – из бревен, а фасады покрыли штукатуркой. В конце XIX века здание приобрело нынешний облик.

Как отмечается, пока не известно, когда была выложена мозаика на полу.

"Изящный мозаичный пол, фрагменты которого нашли в холле первого этажа во время демонтажа современной плитки, датируется XIX веком. Мозаика выложена из кусочков мрамора трех цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из черных и красных линий. Мозаика неплохо сохранилась до наших дней. Ее уже изучают специалисты", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он подчеркнул, что проект реставрационных работ скорректируют, чтобы вернуть исторический облик этой мозаике.

В ходе реставрации специалисты очистят поверхность от загрязнений, восстановят утерянные элементы, покрытие приведут в порядок с помощью мозаично-шлифовальных машин.

Ранее доходный дом купца Алексея Пантелеева признали объектом культурного наследия регионального значения. Емельянов отмечал, что постройка является образцом московского доходного дома второй половины XIX века. Квартиры здесь арендовали горожане среднего достатка.

В октябре стало известно, что в Москве отреставрируют флигель усадьбы Снегирева. Этот памятник архитектуры располагается на улице Плющихе. В департаменте культурного наследия подчеркнули, что при работе особое внимание уделят элементам фасадов и внутренней отделке.

