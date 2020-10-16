Флигель усадьбы Снегирева отреставрируют в Москве

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В ближайшие две недели начнутся работы по реставрации флигеля усадьбы Снегирева. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Памятник архитектуры, обладающий статусом культурного наследия, находится по адресу улица Плющиха, дом 62, строение 2. Здание было построено в конце XIX века по проекту архитектора Романа Клейна.

В пресс-службе рассказали, что во время реставрационных работ специалисты уделят особое внимание элементам фасадов памятника и внутренней отделке. В порядок в том числе приведут водосточную систему и подвал со сводами.

"Отдельным этапом станет восстановление декоративной отделки фасадов. Реставраторы бережно демонтируют гипсовые элементы, расчистят их, восполнят утраченные детали по сохранившимся образцам и установят обратно на фасад", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве согласовали проектную документацию по реставрации дома XIX века на Трубной улице. Четырехэтажное здание построено по индивидуальному проекту в 1891 году.