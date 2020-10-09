Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Дом XIX века на Трубной улице отреставрируют, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию для объекта, расположенного по адресу улица Трубная, дом 29, строение 1. Четырехэтажное здание построено по индивидуальному проекту в 1891 году. Дом является объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия и находится на территории объекта культурного наследия "Культурный слой "Земляного города".

"Действующая в Москве программа по капитальному ремонту многоквартирных домов способствует улучшению качества жизни москвичей. Каждый новый проект капитального ремонта существенно повышает уровень комфорта и безопасности в домах", – подчеркнул Леонов.

В процессе реставрационных работ будет обновлен фасад знания: стены дома окрасят, также будет заменена система наружного водостока, устроены флагодержатели. На чердаке и кровле обновят двери выхода, разместят новое кровельное покрытие, устроят вентиляцию и трубы для крепления страховочной веревки, восстановят утеплитель, а также отремонтируют штукатурку вентиляционных шахт и заменят слуховые окна.

На лестных клетках расположат новые почтовые ящики и этажные таблички. Внутри здания окрасят стены и потолки, а также нижние и торцевые грани лестничных маршей. Также в проект включено устройство новых полов, обновление покрытий решеток ограждения лестничных маршей и замена поручней, частичное обновление систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и отопления.

После завершения реставрационных работ специалисты произведут восстановительный ремонт в местах прохождения коммуникаций. Существующая планировка жилых помещений сохранится.

Ранее в Москве завершилась реставрация дома Лопатиной.