Реставрация дома Лопатиной завершилась в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице специалисты завершили реставрационные работы в доме Лопатиной, в котором с 1963 года размещается резиденция посла Бразилии в РФ. Здание является объектом культурного наследия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, реставрация здания, расположенного на Большой Никитской улице, длилась три года.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, реставраторы вернули исторический облик всем помещениям и фасадам здания.

"В ближайшее время принимать итоги реставрации отправится экспертная комиссия. Только после ее заключения можно будет сказать, что реставрация окончательно закончена", – приводятся в материале слова Емельянова.

Специалисты привели в порядок подвал, укрепили конструкции, инъектировали стены, обработали кирпичную кладку, оштукатурили стены, воссоздали двери по историческим аналогам, отремонтировали лестницы и подземный переход, говорится в материале.

Также были заменены поврежденные стропильные конструкции кровли, отреставрированы интерьеры. Специалисты вернули исторический облик лепному декору, потолкам и стенам помещений, а также керамической облицовке стен.

Ранее сообщалось, что в столице начали готовить к реставрации здание Александровского подворья XVIII века. В здании отремонтируют лестницы, восстановят мраморный пол в подвале, обновят инженерные коммуникации. Также специалисты заменят системы центрального отопления, водоснабжения, внутренней канализации и вентиляции.

Всего с начала года в Москве отреставрировали более 70 объектов культурного наследия. Отмечается, что в некоторых случаях проходила комплексная реставрация памятников, в других – отдельные восстановительные работы.

В частности, летом завершилась реставрация памятника эпохи конструктивизма – Дома Наркомфина, спроектированного Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1930-х.