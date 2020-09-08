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Культура

09:32

Здание Александровского подворья XVIII века в центре столицы отреставрируют

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание Александровского подворья XVIII века в столичном районе Арбат начали готовить к реставрации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Этот памятник московского зодчества также называют палатами подворья Успенского женского монастыря Александровской слободы. Палаты были возведены на территории исторического района Москвы, Белого города, в конце XVII – начале XVIII веков. Монастырь использовал их для своих нужд", – говорится в сообщении.

Отмечается, что здание является объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

В материале говорится, что специалисты уже провели расчистку здания, начали укреплять фундамент с помощью инъектирования.

"В дальнейшем предстоит убрать с фасадов растрескавшуюся краску и побелить их заново. Кроме того, необходимо устранить сколы и выбоины на стенах и цоколе, поменять кровлю, отреставрировать дверные и оконные проемы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании отремонтируют лестницы, восстановят мраморный пол в подвале, обновят инженерные коммуникации. Также специалисты заменят системы центрального отопления, водоснабжения, внутренней канализации и вентиляции.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых, которая находится в Волховском переулке в Басманном районе столицы. Мэр отметил, что усадьба является одним из объектов по программе "Рубль за квадратный метр". Глава города подчеркнул, что около 1,5 тысячи памятников архитектуры уже отреставрировано.

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