В Москве отреставрировали более 1300 памятников архитектуры

14:54
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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
Более 1300 памятников архитектуры было отреставрировано в Москве за последние годы. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра итогов реставрации исторической усадьбы Андрея Сытина в Центральном округе столицы.
Около 500 из этих памятников были отреставрированы за счет средств частных инвесторов.
"Это революция в области реставрации, которая произошла не только за счет бюджетных вливаний, но и за счет понимания состоятельных граждан, что это нужно для сохранения истории. Это огромный пласт в истории – великолепные памятники архитектуры Москвы. Многие из них не то чтобы охранять надо – многие из них надо было спасать, и, конечно, одному городу это сделать было не по силам. Благодарю всех, кто активно участвовал в этой программе: министерство культуры, министерство иностранных дел, частных инвесторов", – сказал мэр, передает Агентство "Москва".
По материалам пресс-службы мэра Москвы, усадьба Андрея Сытина находится по адресу: Сытинский переулок, дом № 5/10, строение 5.
Ее отреставрировали за счет частных инвестиций в рамках программы "1 рубль за 1 квадратный метр".
Инвестор получил право льготной аренды на 49 лет через открытые торги. Согласно условиям контракта, он в течение пяти лет должен был провести работы на усадьбе. Реставрация главного дома усадьбы началась в декабре 2016 года и завершилась в июле 2019 года. Объем частных инвестиций составил около 200 миллионов рублей.
В рамках программы "1 рубль за 1 квадратный метр" было передано в аренду 27 аварийных памятников архитектуры. Из них 17 уже полностью отреставрированы. В этом году планируется закончить работы еще двух памятников, в том числе усадьбы Матвеевых в Волховском переулке и здания Московской Межевой канцелярии в Хохловском переулке.
Главное здание усадьбы построено в 1804-1806 годах. Реставраторы воссоздали его исторический облик, восстановили кровлю, фасад, укрепили несущие конструкции, обновили коммуникации. Фасад дома украшен четырьмя колоннами и деревянными лепнинами.
Усадьба принадлежала капралу Измайловского полка Андрею Сытину. Последние ремонтно-реставрационные работы на объекте проводились здесь в 1980-х годах. Отмечается, что это один из немногих сохранившихся после пожара 1812 года деревянных домов в стиле зрелого московского классицизма.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе. Также департамент культурного наследия поручил разработать проект реставрации здания Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник".
С 2010 года количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось более чем в пять раз. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.
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