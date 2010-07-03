Здание богадельни Бугровых в Москве отреставрируют

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе ждет реставрация. Задание на разработку проекта выдал столичный департамент культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, "двухэтажное каменное здание богадельни Рогожской старообрядческой общины играет важную роль для всей застройки квартала". Он уточнил, что главный фасад постройки украшен декоративными элементами в псевдорусском стиле, а фасад со стороны двора венчает небольшой фигурный фронтон со слуховым окном.
"Для того чтобы провести качественную реставрацию, правообладатель должен разработать подробный проект предстоящих работ и представить его в департамент", – подчеркнул Емельянов.
Сперва эксперты изучат инженерно-технические характеристики здания, проведут историко-архивные исследования. Как отметили в ведомстве, проект реставрации, в частности, должен содержать перечень мер по обеспечению пожарной безопасности. После согласования проекта Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.
Здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Богадельню возвели во второй половине XIX столетия на средства купца Николая Бугрова. Постройка относится к ансамблю Рогожской старообрядческой общины.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые с XVIII века отреставрируют грот графа Орлова, который находится в Нескучном саду. По словам историков, во времена Орловых местоположение этого паркового павильона умышленно скрывали, так как он использовался для тайных переговоров и романтических свиданий. Первоначально у грота существовало два уровня: нижний с тоннелем и верхний с деревянной беседкой и полукруглой смотровой площадкой, но последняя со временем утратила свой исторический вид. Реставраторы займутся восстановлением смотровой площадки, приведут в порядок каменную кладку внутри и снаружи грота.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: