Здание богадельни Бугровых в Москве отреставрируют

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе ждет реставрация. Задание на разработку проекта выдал столичный департамент культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, "двухэтажное каменное здание богадельни Рогожской старообрядческой общины играет важную роль для всей застройки квартала". Он уточнил, что главный фасад постройки украшен декоративными элементами в псевдорусском стиле, а фасад со стороны двора венчает небольшой фигурный фронтон со слуховым окном.

"Для того чтобы провести качественную реставрацию, правообладатель должен разработать подробный проект предстоящих работ и представить его в департамент", – подчеркнул Емельянов.

Сперва эксперты изучат инженерно-технические характеристики здания, проведут историко-архивные исследования. Как отметили в ведомстве, проект реставрации, в частности, должен содержать перечень мер по обеспечению пожарной безопасности. После согласования проекта Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.

Здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Богадельню возвели во второй половине XIX столетия на средства купца Николая Бугрова. Постройка относится к ансамблю Рогожской старообрядческой общины.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые с XVIII века отреставрируют грот графа Орлова, который находится в Нескучном саду. По словам историков, во времена Орловых местоположение этого паркового павильона умышленно скрывали, так как он использовался для тайных переговоров и романтических свиданий. Первоначально у грота существовало два уровня: нижний с тоннелем и верхний с деревянной беседкой и полукруглой смотровой площадкой, но последняя со временем утратила свой исторический вид. Реставраторы займутся восстановлением смотровой площадки, приведут в порядок каменную кладку внутри и снаружи грота.