Здание мануфактуры "Треугольник" отреставрируют в Москве

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Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Треугольник".

Как сообщает пресс-служба ведомства, следующим шагом станет проведение реставрационных работ. Здание находится по адресу улица Маросейка, дом 12, строение 1. Оно было построено по проекту петербургского архитектора Мариана Лялевича в 1914 году.

Мануфактура "Треугольник" – одна из самых интересных построек Маросейки начала ХХ века, выполненная в неоклассическом стиле. Композиция главного фасада определяется арочной колоннадой верхних этажей, передает Агентство "Москва".

По словам руководителя департамента Алексея Емельянова, "важную роль в архитектурном облике играет мощный цоколь, спаренные колонны ионического ордера и сильно выступающий карниз". Перед работами будут проведены историко-архивные исследования.

В июле в столице начался ремонт здания граверного цеха Трехгорной мануфактуры. Специалисты приступили к расчистке фасадов памятника, а также к вычинке кирпичной кладки и обработке поверхностей водоотталкивающими материалами.