Граверный цех Трехгорной мануфактуры в столице отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался ремонт здания граверного цеха Трехгорной мануфактуры, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что специалисты приступили к расчистке фасадов памятника, а также к вычинке кирпичной кладки и обработке поверхностей водоотталкивающими материалами.

При этом пактически полностью будет заменена кровля здания. Вместо старых окон установят деревянные – с исторической расстекловкой. Завершить работы планируется до 30 сентября.

Здание на Рочдельской улице является объектом культурного наследия регионального значения. Это характерный образец промышленной застройки конца XIX века.

Ранее стало известно, что знаменитая звезда-флюгер со шпиля Северного речного вокзала, которую отправили на масштабную реставрацию, вернется на свое место к 2020 году.