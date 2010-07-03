В Москве отреставрируют колокольню храма Святителя Николая Чудотворца в Подкопаях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Колокольню храма Святителя Николая Чудотворца в Подкопаях отреставрируют. После проведения исследований специалисты разработают необходимый проект, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. Ремонтные работы будет контролировать столичный департамент культурного наследия.

Колокольня построена в 1759 году. Она сочетает в себе черты древнерусского зодчества и барокко.

Ранее началась разработка проекта реставрации комплекса зданий Монетного двора на Никольской улице. После согласования с Мосгорнаследием начнутся ремонтные работы.