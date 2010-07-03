Монетный двор на Никольской улице отреставрируют

Началась разработка проекта реставрации комплекса зданий Монетного двора на Никольской улице. Поручение на составление необходимой документации поступило от департамента культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания и предложить архитектурные решения. После согласования с Мосгорнаследием начнутся реставрационные работы.
Монетный двор является объектом культурного наследия федерального значения. Он занимает квартал Никольской улицы от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря. Наиболее старое здание – кирпичные палаты 1697 года постройки.
Вплоть до XIX века в Монетном дворе чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Также помещения использовали в качестве губернской тюрьмы, где содержались в том числе Емельян Пугачев и Александр Радищев.
В Москве продолжается реставрация Донского монастыря, в составе которого более 30 памятников архитектуры. В мае специалисты завершили работу над двумя башнями монастыря, а сейчас восстанавливают духовную семинарию у западных ворот и баню XVIII века.
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