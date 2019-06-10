Новая жизнь старейших улиц: как изменятся Ильинка, Остоженка, Школьная?

Ко Дню города благоустроят одну из старейших улиц Москвы – Ильинку. За лето преобразятся также Остоженка, Школьная и улицы в Тимирязевском районе – проезд Соломенной Сторожки и Ивановский проезд. Читайте о том, как после ремонта изменятся столичные улицы и переулки.

Параллель Никольской

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/проект благоустройства сквера на улице Ильинке

В середине мая начался ремонт полукилометровой Ильинки, берущей начало от Красной площади и заканчивающейся у Новой площади, проходящей параллельно Никольской. Старинную улицу сделают комфортной для прогулок пешеходов и проезда автомобилей.

Работы по благоустройству пройдут также в переулках, примыкающих к Ильинке: в Ветошном, Большом Черкасском, Старопанском, Никольском, Ипатьевском и Никитниковом.

Во время ремонта снимут старое асфальтобетонное и плиточное покрытие, а затем уложат новое. Тротуары сделают шире, чтобы пешеходам было удобно по ним ходить, а вместо асфальта уложат гранитную плитку. Бордюрный гранитный камень, отделяющий проезжую часть от тротуара, заменят новым.

Вдоль пешеходного маршрута поставят около двух сотен фонарей с энергосберегающими лампами. Воздушные кабельные линии уберут под землю, очистив от проводов небо.

Старомосковским узким улочкам добавят зелени: здесь разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и деревья.

Загруженную автомобилями Ильинку попытаются сделать свободнее, изменив схему движения. Сейчас машины едут на Ильинку с Новой площади по Малому Черкасскому переулку и по одностороннему Большому Черкасскому переулку.

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/проект благоустройства Ильинки

Неширокую улицу автомобилисты используют для транзита, в результате образуются заторы. Убрать с Ильинки транзитный транспорт поможет новая схема движения: машины поедут по Большому Черкасскому в обратном направлении, то есть с Ильинки по Большому Черкасскому до Малого Черкасского, а затем будут выезжать на Новую площадь.

Во время благоустройства на Ильинке будут действовать ограничения движения, но возможность проезда автомобилей сохранится.

А вот Ветошный переулок, идущий вдоль ГУМа от Ильинки до Никольской, закрыли до первого июля. Движения машин здесь нет, в переулке они только парковались, но пока закрыли и стоянку. Рабочие сняли асфальтобетонное покрытие до кирпичной кладки, под которой находятся подвалы ГУМа. Их защитят от протечек, сделают гидроизоляцию, затем уложат асфальт, и машины вновь смогут парковаться.

"Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершит комплекс работ по улучшению городской среды в границах Кремлевского кольца", – отметили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

В 2017 году после реконструкции открыли Биржевую площадь, примыкающую к Ильинке. Она стала пешеходной. На ней высадили деревья, установили скамейки и устроили фонтан.

Остоженке добавят лоска

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/проект благоустройства Кропоткинского переулка

За летние месяцы благоустроят аристократическую Остоженку и переулки Мансуровский и Кропоткинский. Одну из самых красивых и дорогих улиц Москвы, тянущуюся от площади Пречистенские ворота до Крымской площади на один километр 100 метров, планируют отремонтировать по тем же стандартам, что и Пречистенку, идущую параллельно.

На Остоженке, а также в Мансуровском и Кропоткинском переулках увеличится пешеходное пространство – тротуары сделают более широкими, а изношенный асфальт заменят гранитной плиткой.

Улицам добавят света, установят более 180 фонарей с энергосберегающими лампами, расставят скамейки и урны. Плотно застроенную Остоженку озеленят: разобьют газоны, высадят более 20 деревьев и около 80 кустарников. Для автомобилистов организуют парковочные карманы примерно на 90 машин.

Остановочные модули общественного транспорта заменят на современные, оснащенные зарядками для гаджетов.

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/проект благоустройства Остоженки и переулков Мансуровского, Кропоткинского

В Мансуровском и Кропоткинском переулках появятся зоны отдыха со скамейками и парковочные карманы для машин.

Сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом обновят, а между Мансуровским и Еропкинским переулками создадут новую зону отдыха на месте парковки.

Движение ограничат лишь на отдельных полосах. Завершится благоустройство в сентябре.

В ноябре прошлого года после реставрации открылся дом-музей Ивана Тургенева. Здание, где жил писатель, отреставрировали к его двухсотлетию. Вокруг исторического дома благоустроили территорию.

В парке сохранился дуб тургеневских времен, его саженец прислали из усадьбы Тургеневых Спасское-Лутовиново в Орловской губернии. Установили памятник Тургеневу и скульптуру "Муму", которые стали частью архитектурно-музейного комплекса "Тургеневский квартал".

Музей под открытым небом

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/проект благоустройства улицы Школьной

В Таганском районе благоустроят Школьную улицу, а также прилегающие к ней Большую и Малую Андроньевские улицы и сквер у входа в вестибюль станции метро "Площадь Ильича".

Школьная улица после ремонта станет пешеходной, для автомобилей проезд закроют. Вообще для Москвы эта улица уникальная. Здесь сохранилась двухэтажная купеческая застройка XIX века. Дома – от номера 12 до 48 – выявленные памятники истории и культуры, составляющие "Ансамбль Рогожской ямской слободы" XIX века.

Двухэтажные дома с воротами для въезда на лошадях вплотную стоят друг к другу. Когда-то в этих домах останавливались на постой ямщики, въезжавшие в Москву по Владимирской дороге.

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта/проект благоустройства улицы Школьной

Улицу замостят гранитной плиткой. Фасады старинных домов отремонтируют, вдоль променада поставят лавочки, урны и перголы.

Освещать путь пешеходов будут фонари с энергосберегающими лампами, стилизованные под исторические. Всего установят 150 опор освещения.

На Школьной разобьют газоны и высадят более 20 деревьев. Сохранившуюся возле стен домов и заездов во дворы брусчатку XIX века отреставрируют – она станет музейным артефактом под открытым небом, ее фрагменты будут частью обновленного облика старинной улицы.

"После ремонта здесь можно будет проводить различные городские мероприятия – сезонные ярмарки, концерты, и фестивали", – рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта.

Название Школьная получила в 1923 году, а до этого она называлась 1-й Рогожской и была главной улицей Рогожской слободы. Сохранить историческую застройку решили еще в 70-х годах XX века, реставраторы восстанавливали первоначальный вид домов бывших ямщиков. Реставрация растянулась на 20 лет и завершилась в 90-х годах.

Преображение Севера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проект благоустройства проезда Соломенной Сторожки

В Тимирязевском районе в порядок приведут проезд Соломенной Сторожки от здания Девятого арбитражного апелляционного суда до Театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" и прилегающие к нему улицы Астрадамскую, Вучетича. В Северном округе также благоустроят Ивановский проезд.

В проезде Соломенной Сторожки расширят тротуары, замостят их гранитной плиткой.





Для пассажиров общественного транспорта установят три современных остановочных павильона. Проезд Соломенной Сторожки станет светлее вечером, на нем установят около 80 парковых фонарей с энергосберегающими лампами и более 40 опор основного освещения. Улицу озеленят – разобьют газон площадью 23 тысячи квадратных метров, высадят более 60 деревьев и 160 кустарников.

Движение на улицах во время ремонтных работ перекрывать не будут, ограничения затронут лишь отдельные полосы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проект благоустройства проезда Соломенной Сторожки

Кстати, необычное название – проезд Соломенной Сторожки – улица получила в XIX веке по стоявшей здесь сторожевой будке Московского сельскохозяйственного института, крыша которой была сделана из соломы. Проходит от Тимирязевской улицы до улицы Вучетича, с северо-востока к проезду примыкает Астрадамская улица.

В этом же Тимирязевском районе стартовало благоустройство Ивановского проезда. На примыкающей к парку "Дубки" улице все провода уберут под землю в кабельную канализацию. Для гуляющих поставят около тридцати лавочек и столько же урн, установят цветочницы и обустроят более трех тысяч квадратных метров газона.



На время ремонта Ивановский проезд полностью перекроют.





Ремонт улиц проходит в рамках программы "Мой район".