Купола и фасад храма Николая Чудотворца отреставрировали

Завершилась реставрация куполов, первого яруса фасадов и цоколя храма Николая Чудотворца на Берсеневке. Каменная церковь XVII века находится на набережной Москвы-реки напротив храма Христа Спасителя. О завершении реставрации сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Храм построен в стиле русского узорочья, для него характерны затейливые элементы декора и обилие ярких цветов в оформлении.
"Четверик (четырехугольное основание) церкви украшен кокошниками – архитектурными деталями, внешне напоминающими традиционный русский женский головной убор. Плоскость барабанов (основания куполов. – Прим. ред.) отделана аркатурным поясом – так называют ряд декоративных ложных арок. Богато декорированы также наличники окон, колонки и фриз (горизонтальные ленты на фасаде). Венчают храм семь золотых куполов. Самый большой из них весом в 200 пудов (более трех тонн) был изготовлен известным русским мастером Иваном Моториным, отлившим знаменитый Царь-колокол", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Специалисты вручную расчистили фасады, цоколь и купола церкви, восстановили фрагменты штукатурки и кирпичной кладки, окрасили стены и декоративные элементы, воссоздали позолоту на куполах и покрыли их сусальным золотом.
За последние восемь лет в Москве отреставрировали более 1200 исторических зданий. Недавно закончилась реставрация интерьеров церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В Москве с начала года ведется строительство 10 новых храмов.
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