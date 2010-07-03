Десять новых храмов строят в Москве

В Москве с начала года ведется строительство 10 новых храмов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на куратора "Программы–200" Владимира Ресина.
Сообщается, что основные работы сейчас ведутся в Коптеве. Храмовый комплекс расположен напротив современного родильного дома. "Прямо из родильного дома сюда будут приходить люди и крестить своих детей", – отметил Ресин.
Уточняется, что основные работы по возведению храма уже завершены, сейчас предстоит произвести монтаж кровли и электрики здания. "Ставится задача закончить храм в будущем году, а весь комплекс вместе с просветительским центром – в 2021 году", – подытожил куратор программы.
В просветительском центре разместятся концертный зал, учебные классы для занятий воскресной школы, а также кабинеты для кружков и секций как для детей, так и для взрослых. Отмечается, что первая литургия пройдет уже в нынешнем году.
Ранее в Брюсовом переулке завершилась реставрация интерьеров храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Церковь 1629 года имеет статус памятника архитектуры федерального значения.
После реставрации росписи обработали защитным составом. В ходе работ также воссоздали живописные медальоны в виде херувимов, которые украшают оконные и дверные проемы.
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