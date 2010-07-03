В Брюсове переулке отреставрировали интерьер старинного храма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы завершилась реставрация интерьеров храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Церковь 1629 года имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, "художники-реставраторы вернули исторический облик настенным росписям, выполненным в первой половине XIX века". По его словам, в центральной части храма от слоев лака и более поздних ретушей расчистили композиции "Новозаветная Троица с ангелами" и ‘"Интерьер ротонды Воскресенского собора Новоспасского монастыря". Помимо этого, специалисты отреставрировали композицию "Снятие со Креста", аналог которой хранится в Пушкинском музее, отметил Емельянов.

После реставрации росписи обработали защитным составом. Он поможет сохранить изображения в течение многих лет.

В ходе работ, уточнил глава Мосгорнаследия, также воссоздали живописные медальоны в виде херувимов, которые украшают оконные и дверные проемы. "Кроме того, в порядок привели утраченные местами художественный орнамент и лепной декор, а также орнамент в форме креста", – добавил он.

Впервые деревянный храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке появляется на Петровом плане столицы 1596–1598 годов. Историки также нашли упоминание о нем в летописи 1624 года. После пожара 1629 года на месте деревянной церкви начали строить каменную. В XIX веке храм неоднократно перестраивался. Как напомнили в Мосгорнаследии, именно в церкви Воскресения Словущего хранится одна из знаменитых московских святынь – икона Богоматери "Взыскание погибших" из разрушенной в 1936 году церкви Рождества Христова в Палашах.