В Брюсове переулке отреставрировали интерьер старинного храма

В центре Москвы завершилась реставрация интерьеров храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Церковь 1629 года имеет статус памятника архитектуры федерального значения.
Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, "художники-реставраторы вернули исторический облик настенным росписям, выполненным в первой половине XIX века". По его словам, в центральной части храма от слоев лака и более поздних ретушей расчистили композиции "Новозаветная Троица с ангелами" и ‘"Интерьер ротонды Воскресенского собора Новоспасского монастыря". Помимо этого, специалисты отреставрировали композицию "Снятие со Креста", аналог которой хранится в Пушкинском музее, отметил Емельянов.
После реставрации росписи обработали защитным составом. Он поможет сохранить изображения в течение многих лет.
В ходе работ, уточнил глава Мосгорнаследия, также воссоздали живописные медальоны в виде херувимов, которые украшают оконные и дверные проемы. "Кроме того, в порядок привели утраченные местами художественный орнамент и лепной декор, а также орнамент в форме креста", – добавил он.
Впервые деревянный храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке появляется на Петровом плане столицы 1596–1598 годов. Историки также нашли упоминание о нем в летописи 1624 года. После пожара 1629 года на месте деревянной церкви начали строить каменную. В XIX веке храм неоднократно перестраивался. Как напомнили в Мосгорнаследии, именно в церкви Воскресения Словущего хранится одна из знаменитых московских святынь – икона Богоматери "Взыскание погибших" из разрушенной в 1936 году церкви Рождества Христова в Палашах.
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