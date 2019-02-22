Церковь Всех Святых на Кулишках отреставрируют

В Москве отреставрируют церковь Всех Святых на Кулишках. Специалистам предстоит воссоздать утраченные детали планировки и убранство разных эпох, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
Православный храм из красного кирпича расположен рядом со станцией "Китай-город" на Славянской площади. Он построен на рубеже XVI–XVII веков на месте деревянной церкви XIV века. Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения.
Двухъярусное здание с луковичной главой выдержано в стиле московского барокко. К нему примыкает трехъярусная восьмиугольная колокольня, которую венчает главка с крестом. Фасад украшает белокаменная резьба.
Реставрационные работы проведут по методу фрагментарной реставрации. Такой подход позволит максимально сохранить и восстановить подлинные архитектурные элементы.
Планируется раскрыть заложенные арочные, оконные и дверные проемы, воссоздать утраченные лестницы на колокольне. Внутренние стены храма покроют белой известкой, окна и ставни восстановят по историческим аналогам.
Входные двери заменят на новые, выполненные по архивным фотографиям. По отдельному проекту отреставрируют живопись на сводах и стенах. Кирпичную кладку восстановят под наблюдением химика-технолога.
Реставрация также затронет чугунный навес и каменные ступени крыльца.
Кроме того, в столице восстановят исторический облик храма Живоначальной Троицы на Грязех на Покровке. Реставраторы восстановят купол, его цилиндрическое основание и трехъярусную колокольню, которые были утрачены в советские времена.
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