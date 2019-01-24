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08:52

Храм Троицы Живоначальной у Покровских ворот отреставрируют

город благоустройство

08:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице восстановят исторический облик храма Живоначальной Троицы на Грязех на Покровке. Реставраторам предстоит восстановить купол, его цилиндрическое основание и трехъярусную колокольню, которые были утрачены в советские времена.

На месте храма в XVI века стояла деревянная церковь. В XVI-XIX веках вместо деревянной церкви были построены четыре каменных храма. В 1861 году на этом месте был возведен храм по проекту известного московского архитектора Быковского, который сохранился до наших дней. Фасад в стиле классицизм украшали пилястры (полуколоннами), увенчанными капителями с акантом. Фронтон декорировали "сухариками " – выступами в виде зубцов.

В советский период, начиная с 1930 года, храм был закрыт и использовался для размещения в нем зернохранилища и дома культуры. В 1940-1950-е годы храм "обезглавили ", купол и колокольню разобрали.

"После всех преобразований храм стал напоминать обычное трехэтажное строение", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 1992 году здание храма было возвращено Русской православной церкви. Позднее в нем были возобновлены богослужения. В 2009 году были проведены работы по частичной реставрации фасадов.

На портале мэра и правительства столицы говорится, что для воссоздания купола реставраторы сначала из кирпича возведут его цилиндрическое основание – барабан. Кровлю выполнят из металла. Барабан украсят полукруглые окна, обрамленные пилястрами, а также лепной фриз. Специалисты также планируют привести в порядок внутренние помещения храма. Там восстановят своды, разрушенные в середине прошлого века, иконостасы.

Ранее сообщалось, что старинную церковь Покрова на улице Саломеи Нерис на северо-западе столицы отреставрируют. Экспертам предстоит определить состояние несущих конструкций здания, декора и интерьеров. Им также поручили выяснить, какие работы необходимо будет провести.

город благоустройство

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