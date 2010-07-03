Собянин поручил провести реставрацию стен и башен Донского монастыря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский осмотрели ход реставрации памятников Донского монастыря.

Мэр отметил, что в последние годы идет масштабная реставрация этого объекта культурного наследия федерального значения.

"Вся территория в последние годы активно возрождается – происходит реставрация памятников. Отрадно, что реставрация многих памятников старины в городе проходит не только за счет федеральных или региональных средств, но и за счет средств частных – пожертвований. Это очень важно. То есть это, по сути дела, всенародная такая реставрация исторических объектов", – сказал мэр столицы.

По его словам, сделано многое, но предстоит немало. "Мы сейчас с владыкой (обращение к наместнику монастыря, преосвященному Фоме, епископу Бронницкому. – Прим. ред.) говорили о том, чтобы ускорить реставрацию стен, башен, главного собора. Реставрации будет активно помогать город, и, я надеюсь, будет по-прежнему участвовать бизнес, частные пожертвования", – сказал Собянин.

В ансамбль монастыря входит более 30 памятников.

В 2013–2016 годах отреставрировали Малый (Старый) собор. В ходе работ был раскрыт белокаменный цоколь фасадов храма XVI века. Реставраторы сняли штукатурку по всей поверхности стен, выполнили вычинку кирпичной кладки.

На колокольне были открыты завершения кокошников и арочных проемов звона и окошек-слухов. Также были восстановлены оконные проемы в четверике храма и приделах, установлены новые кованые двери. Там окрасили стены и своды, отреставрировали надгробные плиты.

В 2015-2017 годах отреставрировали церковь Архангела Михаила. Специалисты выполнили вычинку белокаменного цоколя и кирпичной кладки стен, восстановили штукатурное покрытие.

Также в церкви отреставрировали оконные проемы, частично заменили деревянные конструкции, отреставрировали купол и крест.

Кроме того, были отреставрированы две из 12 башен монастыря: № 4 – квадратная на северной стороне и № 5 – круглая угловая, северо-восточная.

До конца текущего года планируют отреставрировать еще две башни: № 11 – круглая угловая, юго-западная и № 12 – квадратная на западной стороне.

Территорию монастыря благоустроили и проложили инженерные коммуникации.



На данный момент продолжаются работы по комплексной реставрации фасадов и интерьеров двух объектов культурного наследия – "Здание духовной семинарии у западных ворот" и "Баня XVIII века". Работы планируют завершить в текущем году.

Донской ставропигиальный мужской монастырь находится по адресу: Донская площадь, дом 1.

Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие согласовало проект реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря на Крестьянской площади. Специалисты воссоздадут утраченные фрагменты художественной росписи храма. Кроме того, будут раскрыты оконные проемы XVII века и северный вход в собор. Планируется, что работы будут проводить в 2020–2021 годах.