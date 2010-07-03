В Москве отреставрируют участок Китайгородской стены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти объявили открытый конкурс на проведение научных исследований и разработку проекта реставрации стены Китай-города с башней XVI века, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Краснокирпичная крепостная стена расположена в Театральном проезде вокруг московского Китай-города, ее длина составляет более 2,5 километра.

Сроки и стоимость ремонтно-реставрационных работ определят после разработки проекта и прохождения государственной экспертизы. Победителю предстоит тщательно изучить памятник, определить и описать его особенности, а также разработать проект грядущей реставрации.

Стену Китай-города построили для обороны московского посада от набегов крымских татар. После пожара 1812 года ее отремонтировали, а башни украсили шатровыми верхами. В 1934 году при прокладке метро была снесена стена от Третьяковского проезда до Варваринской башни.

Сегодня от древних укреплений уцелели участок стены в Театральном проезде и Полукруглая угловая глухая башня, к которой примыкает Третьяковский проезд, фрагмент фундамента Варваринской башни в подземном переходе станции метро "Китай-город".

Некоторые части стены в Китайгородском проезде уже отреставрировали до открытия парка "Зарядье".