Для Политехнического музея разработали уникальные инженерные решения

Фото: Москомархитектура

После реконструкции в Политехническом музее появятся современные инженерные системы. Они обеспечат здание специальным микроклиматом для хранения экспонатов.

Проект реставрации разработал японский архитектор Дзюнья Исигами. Его утвердили по итогам международного конкурса в 2011 году. Строительные работы в музее начались в январе 2015 года. Документацией занимается Проектное бюро АПЕКС.

"Проект реконструкции предусматривает восстановление и открытие исторической кладки в элементах сводов и опор. Поэтому одной из наиболее сложных задач оказалась разводка коммуникаций, которые должны оставаться незаметными. Было предложено спрятать их в дымоходах и нишах в пилонах", – заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, специалисты провели большую работу по созданию микроклимата в экспозиционных залах. Отмечается, что для этих помещений, в числе которых два атриума со стеклянными перегородками, принципиально важны показатели влажности.

Также Кузнецов добавил, что благодаря BIM-моделированию удалось предусмотреть все нюансы и связать специалистов из разных сфер.

Фото: Москомархитектура

Также было предложено проделать небольшие отверстия в плоскости подоконников. Они необходимы для снижения выпадения конденсата на оконных рамах.

Кроме того, на смену старым устройствам пожаротушения придет новая система HiFog. Эта разработка использует сверхтонкораспыленную воду. Благодаря ей снижается расход воды и минимизируется потенциальный урон экспонатов в случае экстренной ситуации.

По словам Кузнецова, после завершения всех работ коммуникации "замкнут" в едином центре управления.