Около 200 памятников архитектуры отреставрируют в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в столице в 2019 года. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, в этом году реставрационные работы продолжатся "фактически по всей широкой палитре нашего московского наследия". Он уточнил, что специалисты завершат ремонт и реставрацию не менее 200 памятников архитектуры. "В прошлом году их было 228", − цитирует Емельянова Агентство "Москва".

В частности, отметил глава Мосгорнаследия, до конца года планируют завершить работы в павильоне "Грот" усадьбы "Кусково", в усадьбе Ростопчина на Большой Лубянке. В мае специалисты приступят к реставрации усадьбы Баташева. Кроме того, продолжатся работы в Политехническом музее и в знаменитом "Доме с атлантами" на Солянке.

В конце марта Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации примерно 700 объектов культурного наследия столицы. При этом 200 из них планируют восстановить до конца года, уточнил мэр. В их числе – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.