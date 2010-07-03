Около 200 памятников архитектуры отреставрируют в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 200 объектов культурного наследия отреставрируют в столице в 2019 года. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, в этом году реставрационные работы продолжатся "фактически по всей широкой палитре нашего московского наследия". Он уточнил, что специалисты завершат ремонт и реставрацию не менее 200 памятников архитектуры. "В прошлом году их было 228", − цитирует Емельянова Агентство "Москва".
В частности, отметил глава Мосгорнаследия, до конца года планируют завершить работы в павильоне "Грот" усадьбы "Кусково", в усадьбе Ростопчина на Большой Лубянке. В мае специалисты приступят к реставрации усадьбы Баташева. Кроме того, продолжатся работы в Политехническом музее и в знаменитом "Доме с атлантами" на Солянке.
В конце марта Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации примерно 700 объектов культурного наследия столицы. При этом 200 из них планируют восстановить до конца года, уточнил мэр. В их числе – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.
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