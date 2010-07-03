Реставрацию дома Наркомфина планируют завершить до конца года

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Реставрацию дома Наркомфина планируют завершить в 2019 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Долгое время здание, которое является одним из ярких примеров конструктивизма, находилось в удручающем состоянии. Ремонтные работы начались в июле 2017 года.

Первый этаж закончили восстанавливать в апреле 2018 года. Там демонтировали перегородки, закрывавшие бетонные колонны в три ряда, на которых стоит дом. Планируется восстановление планировки квартир, коридоров, вестибюля и бывших общественных помещений.

В июне 2018 года началась реставрация прачечной Дома Наркомфина. Специалисты укрепили несущие конструкции здания.

В 2016 году права собственности на помещения были консолидированы в руках ООО "Лига прав". В августе прошлого года Сергей Собянин заявлял, что дом Наркомфина могут отреставрировать в течение двух лет.

Тогда же Сбербанк открыл ООО "Лига прав" кредитную линию объемом 855 миллиона рублей на реставрацию и приспособление здания под современное использование.

Дом Наркомфина построен в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. В 1987 году дом взяли под госохрану как объект культурного наследия регионального значения.

Реставраторам предстоит восстановить облик здания по изначальному проекту. В середине прошлого века комплекс перекрашивали в желтый цвет, однако оригинально он был белым. После реконструкции авторский цвет вновь вернется на фасады зданий.

