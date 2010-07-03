Особняк в стиле модерн на проспекте Мира отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший жилой дом XIX–XX веков на проспекте Мира отреставрируют, сообщает портал мэра и правительств Москвы.

Изначально это был главный двухэтажный усадебный дом с мезонином, принадлежавший надворной советнице Марии Раевской. В советское время в особняке располагалась больница. Сейчас его занимает музыкальный коллектив "Хор солистов" под руководством Михаила Турецкого.

Объект культурного наследия регионального значения построен в стиле модерн. Его форма асимметрична и нехарактерна для усадебных особняков. У разных его частей разное количество этажей.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что декоративные украшения в парадных помещениях второго этажа сохранились. Стены украшают гирлянды из роз, перевитых лентами, а также барельефы с амурами. Также уцелели живописные полотна с изображением цветов, оригинальные деревянные двери, оконные рамы и витражное остекление.

Он напомнил, что в доме периодически проводились локальные ремонтные и восстановительные работы, но комплексной реставрации не было с момента его постройки. Специалисты собираются укрепить каменную кладку и фундамент, отреставрировать исторические окна, заменить старую кровлю на новую.

На крыше воссоздадут световой фонарь над каминным залом, слуховые окна и кирпичные трубы, оставшиеся от печей. Фасады очистят от старой краски и штукатурки, трещины на стенах заделают. Черную керамическую плитку, появившуюся на стенах в советское время, демонтируют, вместо нее цоколь на главном фасаде облицуют черным "кабанчиком".

Внутри здания приведут в порядок сохранившийся паркет, отреставрируют лепной декор, витражи, камин, а также панели в каминном зале. В здании полностью заменят инженерные системы. Реставрация ожидает и ограды вокруг здания.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году в столице планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры. Реставрационные работы будут проходить примерно на 700 объектах культурного наследия столицы.

В их числе – фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", ряд исторических павильонов на ВДНХ, а также храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, Дом Наркомфина на Новинском бульваре и особняк Миндовского на Поварской.