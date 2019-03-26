Реконструкция фасадов Политеха завершится в сентябре

В сентябре этого года, ко Дню города, в столице завершат реконструкцию фасадов Политехнического музея. Подробнее о том, как будет выглядеть здание после проведенных работ, – в нашем материале.

Фото: архитектурное бюро Wowhaus

На северном фасаде восстановят фреску-триптих "Аллегория хозяйственного труда" с сюжетами "Пахарь", "Рабочая семья", "В кузнице". В целом, как рассказали Москве 24 в пресс-службе музея, на фасадах отреставрируют кирпичную кладку стен, затем поверхность от крыши до цоколя оштукатурят, восстановят лепной декор, установят водосточные трубы.

Три потускневшие фрески с неразборчивыми очертаниями на стене, выходящей на Лубянскую площадь, получат новую жизнь. На центральном панно над окнами третьего этажа музея москвичи и гости города увидят семью: отца, мать и сына на фоне восходящего солнца, слева от них – крестьянина в лаптях, вспахивающего поле деревянной сохой, а справа откроется картина "В кузнице", на которой трудятся двое рабочих.

Кроме того, на фасад обновленного Политеха вернут барельеф с Георгием Победоносцем, рассказали Москве 24 в "Дом.рф".

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Ремонт Большой

Знаменитая Большая аудитория Политехнического музея превратится в современное мультифункциональное технологичное пространство, сохранив при этом исторический облик. В лекционном зале восстановят лепной декор. По словам главного архитектора по реставрации Политехнического музея ООО "АРМ "Фаросъ" Наталии Болотовой, в аудитории вовсю идут работы:

Вообще, после реконструкции в музее будет целых три отдельных лекционных зала – они разместятся на первом этаже. "Один из залов будет обустроен как амфитеатр, второй – легко трансформирующийся зал для конференций с мобильной мебелью, а третий – зал-гостиная, предназначенный для более неформального, расслабленного общения", – рассказал ведущий архитектор архбюро Wowhaus Михаил Козлов.

Левое крыло Политеха с Большой аудиторией было построено в 1907 году. В том же году 11 октября провели первую лекцию. За безукоризненную акустику аудиторию назвали лучшей в Москве. В 1913–1916 годах на ее сцене выступали Маяковский, Бурлюк, Бунин. В 1918-м здесь проходили острые дискуссии между символистами, имажинистами, футуристами, на которых выступали Белый, Крученых, Хлебников, Есенин, Мариенгоф, Брюсов. Поэтические традиции продолжили поэты в 1930-х годах – Заболоцкий, Твардовский, Багрицкий, а в начале 1960-х выступали Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Булат Окуджава. Лекции здесь читали лучшие российские и иностранные ученые: нобелевский лауреат Илья Мечников, академики Вавилов, Ферсман, Зелинский, а в мае 1934 года лекцию о строении атомного ядра прочел Нильс Бор.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Купола над дворами

Во дворах музея, Южном и Северном, создадут новые общественные пространства. Их накроют стеклянными куполами, предварительно укрепив стены железобетонными колоннами.

Северный же двор станет основной мультифункциональной событийной площадкой Политеха.



Михаил Козлов ведущий архитектор архбюро Wowhaus Здесь будут проводить временные выставки, большие конференции, концерты, показывать кино, спектакли, а также читать лекции.

А Южный отдадут детям. По словам Козлова, здесь создадут научно-игровую интерактивную зону, и юных посетителей будут знакомить с азами научно-технического мышления.





Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Откроют чердак и вернут историю

Сложную крышу покроют металлом, сохранив ее очертания. На кровле воссоздадут слуховые окна, а также металлические и кирпичные дымовые трубы, накроют их дымниками, вокруг шпилей восстановят исторические ограждения.

На чердаках сейчас меняют перекрытия, при этом существенную часть старинных балок исторической формы с элементами соединения из клепок сохранят. А пространства под крышей станут залами, доступными для всех.

Исторические помещения музея воссоздадут в первозданном облике с максимальным сохранением оригинальных отделочных материалов, включая штукатурную отделку стен, тяг и лепной декор. Отреставрируют также многочисленные лестницы. "Помимо центральной, работы ведутся по 30 лестницам здания. Некоторые из них воссоздаются, так как их техническое состояние не позволяет проводить только реставрационные работы", – рассказали в пресс-службе Политехнического музея.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Подготовка к обновлению

В начале марта завершился подготовительный этап реконструкции Политехнического музея. Как рассказали Москве 24 в "Дом.рф", в здании заменили перекрытия, завершили реставрацию оконных проемов, воссоздали металлические кованые ограждения лестничных маршей и дубовых поручней, восстановили лепной декор главной лестницы и центрального фойе.

"Функциональное наполнение здания существенно изменится. До реконструкции половина здания была приспособлена для хранения предметов коллекции музея и работы сотрудников. К 2020 году 80 процентов площадей музея будет работать для посетителей", – пояснила гендиректор Политеха Юлия Шахновская.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Транзит через подвал

Исторические подвальные помещения превратят в современные транзитные пространства. "Раньше подземный этаж был техническим, здесь хранились музейные фонды, – отметил Михаил Козлов. – Но скоро через нижний уровень Музейного парка пешеходы смогут свободно проходить транзитом от метро "Лубянка" до "Китай-города".

Отсюда можно будет не только попасть в выставочные залы, но и выйти к ближайшим станциям метро, а также в соседние скверы. Это пространство будет доступно абсолютно всем – не только посетителям музея. Здесь разместятся кафе, галереи, билетные кассы, будут проводиться временные выставки. Пропускная способность Политеха увеличится до двух миллионов человек в год (до реконструкции его посещали не более 500 тысяч человек).

Политехнический музей, расположенный между Новой площадью и Лубянским проездом, закрылся на реконструкцию в 2013 году, а экспозиции переехали на временные площадки Москвы. Политех – один из старейших научно-технических музеев в мире. Его основали в 1872 году.