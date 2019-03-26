Реконструкция фасадов Политеха завершится в сентябре

В сентябре этого года, ко Дню города, в столице завершат реконструкцию фасадов Политехнического музея. Подробнее о том, как будет выглядеть здание после проведенных работ, – в нашем материале.
На северном фасаде восстановят фреску-триптих "Аллегория хозяйственного труда" с сюжетами "Пахарь", "Рабочая семья", "В кузнице". В целом, как рассказали Москве 24 в пресс-службе музея, на фасадах отреставрируют кирпичную кладку стен, затем поверхность от крыши до цоколя оштукатурят, восстановят лепной декор, установят водосточные трубы.
Три потускневшие фрески с неразборчивыми очертаниями на стене, выходящей на Лубянскую площадь, получат новую жизнь. На центральном панно над окнами третьего этажа музея москвичи и гости города увидят семью: отца, мать и сына на фоне восходящего солнца, слева от них – крестьянина в лаптях, вспахивающего поле деревянной сохой, а справа откроется картина "В кузнице", на которой трудятся двое рабочих.
Кроме того, на фасад обновленного Политеха вернут барельеф с Георгием Победоносцем, рассказали Москве 24 в "Дом.рф".
Ремонт Большой
Знаменитая Большая аудитория Политехнического музея превратится в современное мультифункциональное технологичное пространство, сохранив при этом исторический облик. В лекционном зале восстановят лепной декор. По словам главного архитектора по реставрации Политехнического музея ООО "АРМ "Фаросъ" Наталии Болотовой, в аудитории вовсю идут работы:
Вообще, после реконструкции в музее будет целых три отдельных лекционных зала – они разместятся на первом этаже. "Один из залов будет обустроен как амфитеатр, второй – легко трансформирующийся зал для конференций с мобильной мебелью, а третий – зал-гостиная, предназначенный для более неформального, расслабленного общения", – рассказал ведущий архитектор архбюро Wowhaus Михаил Козлов.
В 1913–1916 годах на ее сцене выступали Маяковский, Бурлюк, Бунин. В 1918-м здесь проходили острые дискуссии между символистами, имажинистами, футуристами, на которых выступали Белый, Крученых, Хлебников, Есенин, Мариенгоф, Брюсов. Поэтические традиции продолжили поэты в 1930-х годах – Заболоцкий, Твардовский, Багрицкий, а в начале 1960-х выступали Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Булат Окуджава.
Лекции здесь читали лучшие российские и иностранные ученые: нобелевский лауреат Илья Мечников, академики Вавилов, Ферсман, Зелинский, а в мае 1934 года лекцию о строении атомного ядра прочел Нильс Бор.
Купола над дворами
Во дворах музея, Южном и Северном, создадут новые общественные пространства. Их накроют стеклянными куполами, предварительно укрепив стены железобетонными колоннами.
Северный же двор станет основной мультифункциональной событийной площадкой Политеха.
А Южный отдадут детям. По словам Козлова, здесь создадут научно-игровую интерактивную зону, и юных посетителей будут знакомить с азами научно-технического мышления.
Откроют чердак и вернут историю
Сложную крышу покроют металлом, сохранив ее очертания. На кровле воссоздадут слуховые окна, а также металлические и кирпичные дымовые трубы, накроют их дымниками, вокруг шпилей восстановят исторические ограждения.
На чердаках сейчас меняют перекрытия, при этом существенную часть старинных балок исторической формы с элементами соединения из клепок сохранят. А пространства под крышей станут залами, доступными для всех.
Исторические помещения музея воссоздадут в первозданном облике с максимальным сохранением оригинальных отделочных материалов, включая штукатурную отделку стен, тяг и лепной декор. Отреставрируют также многочисленные лестницы. "Помимо центральной, работы ведутся по 30 лестницам здания. Некоторые из них воссоздаются, так как их техническое состояние не позволяет проводить только реставрационные работы", – рассказали в пресс-службе Политехнического музея.
Подготовка к обновлению
В начале марта завершился подготовительный этап реконструкции Политехнического музея. Как рассказали Москве 24 в "Дом.рф", в здании заменили перекрытия, завершили реставрацию оконных проемов, воссоздали металлические кованые ограждения лестничных маршей и дубовых поручней, восстановили лепной декор главной лестницы и центрального фойе.
"Функциональное наполнение здания существенно изменится. До реконструкции половина здания была приспособлена для хранения предметов коллекции музея и работы сотрудников. К 2020 году 80 процентов площадей музея будет работать для посетителей", – пояснила гендиректор Политеха Юлия Шахновская.
Транзит через подвал
Исторические подвальные помещения превратят в современные транзитные пространства. "Раньше подземный этаж был техническим, здесь хранились музейные фонды, – отметил Михаил Козлов. – Но скоро через нижний уровень Музейного парка пешеходы смогут свободно проходить транзитом от метро "Лубянка" до "Китай-города".
Отсюда можно будет не только попасть в выставочные залы, но и выйти к ближайшим станциям метро, а также в соседние скверы. Это пространство будет доступно абсолютно всем – не только посетителям музея. Здесь разместятся кафе, галереи, билетные кассы, будут проводиться временные выставки. Пропускная способность Политеха увеличится до двух миллионов человек в год (до реконструкции его посещали не более 500 тысяч человек).