Реставраторы обнаружили старые барельефы в павильоне "Биология" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В павильоне "Биология" на ВДНХ в ходе реставрационных работ обнаружили авторские модели, по которым в середине прошлого века были изготовлены барельефы для фасадов здания, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как уточнил глава департамента Алексей Емельянов, речь идет о гипсовых квадратах размером 30 на 30 сантиметров. На них изображены девушки и юноши за сельскохозяйственными работами.

Сейчас прорабатывается возможность будущего экспонирования находок. Вместе с тем продолжается реставрация интерьеров павильона: мастера чистят лепной декор, реставрируют перекрытия и готовят каналы для прокладки инженерных сетей.

Специалисты уже воссоздали скульптуру в виде снопа сена высотой 2,5 метра над малой входной группой главного фасада и выложили утраченный ранее ковер из метлахской плитки.

Также на главный фасад вернулась пара полутораметровых рыб. Мраморные колонны у входа в павильон укреплены, отреставрирован цоколь, заменена часть кровли. Павильон планируется открыть уже в этом году.

Ранее Мосгосэкспертиза согласовала 12 проектов строительства и реконструкции павильонов ВДНХ. Помимо этого, выданы положительные заключения на строительство "Колеса обозрения" и инновационного центра "Техноград".