ВДНХ призвана стать одним из наиболее современных пространств столицы

ВДНХ призвана стать одним из наиболее современных пространств Москвы, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что в течение последних власти пытаются не только возродить ВДНХ, но и сделать ее более современной и интересной площадкой.
Работа по благоустройству и развитию главной выставки началась в 2014 году. С этого времени павильонам и фонтанам возвращают их исторический облик. Всего на территории ВДНХ находятся 49 объектов культурного наследия, из них почти в 40 проходит реставрация.
По словам мэра, вся историческая часть ВДНХ выглядит как новенькая. "Новенькая – это не просто какой-то новодел, а это научная реставрация каждого объекта. По сути дела, такая машина времени, когда ты неожиданно попадаешь в другую эпоху – 50–60-х годов прошлого века", – сказал Собянин.
Уже восстановлена арка главного входа и скульптура "Тракторист и колхозница". Отреставрированы павильоны № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516.
Также на ВДНХ открыли Музей кино, исторический парк "Россия — моя история", "Городская ферма" и "Парк ремесел", а также павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. В апреле прошлого года после реконструкции открылся павильон "Космос".
Отреставрирован комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан "Золотой колос", который не работал почти 30 лет. В прошлом месяце заработали фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", построенные в 1954 году.
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