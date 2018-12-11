Павильон атомной энергии на ВДНХ строится сверху-вниз по технологии Top-Down. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кузнецов пояснил, что это позволяет рабочим строить объект в условиях стесненной застройки и значительно сокращает сроки работ.

Здание разделят на две зоны – открытую и закрытую. В закрытой будут проходить выставки. Всего в павильоне разместятся семь этажей – четыре надземных и три подземных. Архитектурную концепцию павильона разработало российское проектное бюро UNK project.

В начале сентября на ВДНХ открылся образовательный комплекс "Техноград". Там могут пройти профориентацию и получить начальные представления о специальностях дети в возрасте от семи до 14 лет.