От повара до программиста. Образовательный комплекс "Техноград" открылся на ВДНХ

Образовательный комплекс "Техноград" открылся на ВДНХ 3 сентября, в нем представлены лучшие российские и зарубежные практики обучения и подготовки кадров, включая опыт "Сириуса", кванториумов и WorldSkills. Это флагманский проект образовательного кластера "Парк знаний", создаваемого в восточной части ВДНХ.

Как выглядит новый образовательный комплекс

Общая площадь "Технограда" – 35,5 тысячи квадратных метров, в том числе 21,2 тысячи квадратных метров новых построек. Это комплекс многофункциональных зданий, в разработке облика которых участвовал английский архитектор, партнер компании Bardakhanova Champkins Architects Николас Чампкинс. Он занимался созданием генплана Олимпийского парка в Лондоне и проектов для Кембриджского университета.

В "Технограде" 10 зданий, включая пять исторических построек, отремонтированных и приспособленных под образовательную деятельность. Фасады новостроек адаптировали под историческую застройку. Все павильоны окрашены в пастельные тона, гармонично сочетающиеся с существующими зданиями. В отделке использованы инновационные материалы: фасадные панели из фибростеклобетона. Все здания соединили отапливаемыми стеклянными переходами.

В комплексе создали зональное многоярусное энергоэффективное освещение, которое включается поэтапно в зависимости от естественной освещенности и времени суток. Вокруг комплекса высадили 70 новых деревьев и 450 кустарников, а также разбили пять тысяч квадратных метров цветников.

Учебные программы "Технограда"

"Техноград" позволяет пройти обучение по одной из выбранных специальностей, получить профессиональную переподготовку, повысить квалификацию и овладеть практическими навыками, а также получить базовые предпринимательские компетенции. Обучение подходит для людей практически всех возрастов.

Дети в возрасте от семи до 14 лет смогут пройти профориентацию и получить начальные представления о специальностях. Молодые специалисты смогут обучиться востребованным и интересным профессиям. Взрослые смогут ознакомиться с текущими требованиями работодателей и освоить новые компетенции по своей профессии или получить новую специальность.

В комплексе также есть познавательно-развлекательная программа для всей семьи. Там можно починить дрон, посмотреть смонтированное своими руками видео, приготовить пиццу, сделать пирожные и в завершении путешествия выпить чашку кофе – это один из маршрутов по "Технограду", работающий в субботу и воскресенье.

Площадки комплекса будут открыты для проведения экскурсий и мастер-классов. Образовательные программы подходят для корпоративного обучения. Одновременно в "Технограде" могут находиться около 1 900 человек. Ожидается, что в 2019 году комплекс посетят более 500 тысяч человек.

Всего в комплексе будет около 1,5 тысячи разнообразных образовательных программ, планируется выдать более 250 тысяч сертификатов об окончании обучения ро 42 профессиям.

Тематические зоны образовательного комплекса

В "Технограде" работают тематических павильонов. "Сервис.Техноград" обучает по специальностям повар, пекарь-кондитер, официант-бармен, аппаратчик химической очистки, специалист по гостеприимству, технолог-эстетист и парикмахер-стилист.

В "Арт.Технограде" можно получить специальность графический дизайнер, промышленный дизайнер, дизайнер интерьера, исполнитель художественно-оформительских работ, художник-аниматор, фотограф, звукорежиссер и видеомонтажер.

На площадке "Цифра.Техноград" учат на программистов, специалистов по кибербезопасности, системных администраторов, сборщиков электронных систем, специалистов по информационным системам и кабельным сетям, специалистов по аддитивным технологиям, специалистов САПР (CAD), специалистов по офисным решениям в бизнесе, операторов беспилотных летательных аппаратов, робототехников.

"Урбан.Техноград" выпускает мастеров общестроительных работ, мастеров отделочных строительных работ, мастеров по обслуживанию и ремонтных инженерных систем ЖКХ, мастеров садово-паркового и ландшафтного дизайна, техников-экологов.

В "Пром.Технограде" можно выучиться по направлениям оператор станков с ЧПУ, сварщик, слесарь по ремонту летательных аппаратов, слесарь, мехатроник, специалист по автоматизации производственных процессов, специалист по лазерным технологиям и оборудованию, лаборант химического анализа, специалист по изготовлению и обработке изделий из композитных материалов.

"Бизнес.Техноград" освещает предпринимательство и развивает профессиональные навыки, позволяющие начать свое дело.

Перечень образовательных курсов и программ обучения составляли с учетом требований работодателей, статистических показателей занятости, информации некоммерческой организации WORLDSKILLS RUSSIA, рейтинга Топ-50 профессий СПО, отчетов The Future of Jobs и "Профессии будущей Москвы".

Обучать специалистов будут преимущественно на практике с минимумом теоретических занятий. Программы разработали партнеры комплекса: "КРОСТ", "МонАрх", Ассоциация кулинаров "Вкус мира РУС", "Андерсон", "Шоколадница", White Rabbit, "Персона Lab", "Академия ТВ", издательство "Просвещение", "БИОМЕД СЕРВИС", ОКБ "Булат", "Робомаркет", Авиационный комплекс имени Ильюшина и другие.

В "Технограде" установлено 2 960 единиц специализированного оборудования, аналогичного имеющемуся на современных предприятиях. Мастерские оснащены киберфизической фабрикой, пищевым 3D-принтером Foodini, профессиональной студией звукозаписи и другой аппаратурой.

В преподавательский состав "Технограда" вошли сотрудники компаний-партнеров проекта, которые поделятся секретами своих профессий и успешным опытом. Также в числе наставников – преподаватели профильных вузов и колледжей, эксперты с международным опытом. Компании-партнеры курируют курсы и рассмотрят возможность зачисления в штат успешных выпускников. Запись на образовательные программы открыта на сайте www.technograd.moscow.

Как преобразится восточная часть ВДНХ

На востоке ВДНХ разместится один из крупнейших инновационных образовательных кластеров под названием "Парк знаний", общая площадь которого составит 17,5 гектара.

Там, где сейчас стоит флагманский "Техноград" ранее располагалась экспозиция "Новое в деревне", где размещались образцы жилых домов, технических, инженерных и бытовых построек.

В постсоветское время территория застраивалась хаотично. В основном, здесь располагались хозяйственные сооружения и сараи,а центральное здание "Технограда" – павильон № 63 – было заброшено. Рядом находились колбасный цех, склады и гаражи.

Одна из важнейших задач создания "Технограда" и "Парка знаний" – развитие и эффективное использование восточной части ВДНХ, с сохранением исторических построек.