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Мэр Москвы

13 декабря, 20:55

Арку Главного входа на ВДНХ украсили праздничной подсветкой

мэр Москвы Сергей Собянин город досуг праздники

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин опубликовал фотографию арки Главного входа ВДНХ, украшенной праздничной подсветкой.

"Как вам арка Главного входа на #ВДНХ? В этом году полностью завершили реставрацию: восстановили центральную часть, фасады, знаменитую скульптуру "Тракторист и колхозница". К Новому году украсили праздничной подсветкой. Красота!" – написал мэр в своем Twitter.

Реставрация арки Главного входа завершилась летом 2018 года. Она была построена в 1954 году по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова. Монумент "Тракторист и колхозница", установленный над входом, сделал скульптор Сергей Орлов.

В этом году на ВДНХ открылся "Город зимы". На территории выставочного комплекса работают два катка, один из которых самый большой в городе, 80-метровая тюбинговая горка, площадки для керлинга и игры в снежки.

В конце декабря на ВДНХ пройдет ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов. Деньги, собранные от участия в забеге, направят пациентам хосписов.

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