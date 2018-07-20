Завершена реставрация арки Главного входа на ВДНХ – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что реставрационные работы над аркой Главного входа на ВДНХ успешно завершены, передает Агентство "Москва".

"В советское время ВДНХ была самым красивым местом в Москве. Пять лет назад мы получили ее в состоянии, о котором даже вспоминать не хочется. Сейчас мы шаг за шагом стараемся возродить былое величие ВДНХ", – сообщается в личном блоге на сайте Собянина.

Мэр также отметил, что арка Главного входа была построена в 1954 году по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова. Скульптуру "Тракторист и колхозница", которая венчает входную арку, создал скульптор Сергей Орлов. Фигуры держат над головой сноп колосьев.

Главный вход ВДНХ представляет собой триумфальную арку, которая символизирует победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Дизайн арки исполнен в стиле сталинского ампира. Она состоит из шести пар колонн, которые украшены барельефами с изображениями работников сельского хозяйства. Помимо этого, в продолжение арки пристроены два симметричных крыла, которые образуют полукруг. С учетом скульптурной композиции "Тракторист и колхозница", высота арки Главного входа составляет 32 метра.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил реставраторов, участвовавших в благоустройстве и реконструкции ВДНХ. Открытие фонтанов на Центральной аллее мэр назвал историческим днем для выставки. По его словам, это – одна из визитных карточек Москвы.

До конца года в Москве отреставрируют 200 объектов культурного наследия.