В Москве до конца года отреставрируют 200 объектов культурного наследия

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В Москве до конца года планируют отреставрируют 200 объектов культурного наследия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
По его словам, также в работе много объектов культового значения. В этом году будет завершена реставрация 10 объектов.
Емельянов добавил, что до конца года закончат реставрировать особняк Кекушевой, особняк Морозова и другие здания.
Особняк Кекушевой находится на Остоженке, дом 21. Это один из адресов булгаковской Маргариты, единственный дом, в котором лев стоит на крыше. Помимо этого, из наследия Кекушева отреставрируют особняк Миндовского на Поварской, 44.
До конца года работы также завершат в доме Тургенева по адресу: Остоженка, 37, в городской усадьбе в Леонтьевском переулке, а также в прачечной Наркомфина.
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