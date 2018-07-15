Собянин поблагодарил реставраторов за благоустройство ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин поблагодарил реставраторов, участвовавших в благоустройстве и реконструкции ВДНХ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Открытие фонтанов на Центральной аллее и "Золотого колоса" мэр назвал историческим днем для выставки. По его словам, это – одна из визитных карточек Москвы.

"Снова встречает во всей красе арка Главного входа ВДНХ. Мы отреставрировали фасады, заменили инженерные коммуникации, сделали архитектурную подсветку. Спасибо всем, кто вместе с нами воссоздает исторический облик ВДНХ. Работает с архивами, корпит над чертежами, колдует над каждым сантиметром сооружений", – подчеркнул Собянин.

При реконструкции ВДНХ прошло устройство фонтанов Центральной аллеи. Их ни разу не реконструировали с 1954 года. Работы затронули и главный фонтан "Золотой колос". На основании, отделанном серым гранитом, восстановлены большие рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой.

Завершены работы по реконструкции фасада первого павильона ВДНХ. Арку Главного входа начали реставрировать в прошлом году. Специалисты, в частности, обновили инженерные коммуникации и создали новую архитектурную подсветку. Образцы исторической терразитовой штукатурки подобрали по сохранившимся фрагментам.

15 июля на ВДНХ запустили 14 фонтанов. Собянин отметил, что ВДНХ становится интереснее и привлекательнее. Вокруг выставки пространство также благоустраивают, в порядок привели в том числе парковки.