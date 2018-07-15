Собянин открыл фонтаны Центральной аллеи на ВДНХ после реставрации

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Сергей Собянин посетил обновленную территорию ВДНХ и открыл после реставрации Главный вход и фонтаны Центральной аллеи. Мэр столицы также осуществил запуск исторического фонтана "Золотой колос".

"Сегодня исторический этап реконструкции ВДНХ − запускается 14 фонтанов на Главной аллее, главные фонтаны, расположенные на территории ВДНХ. 14 фонтанов на Главной аллее не только отремонтированы, вся инженерная инфраструктура, но и полностью отреставрированы", − сказал мэр при запуске фонтанов.

По его словам, завершены работы по реконструкции фасада первого павильона ВДНХ. "Кроме этого открываются великолепные фасады главного "Центрального" павильона №1", − сказал Собянин.

Работы по реставрации арки Главного входа стартовали в прошлом году. Специалисты отреставрировали фасады, обновили инженерные коммуникации и создали новую архитектурную подсветку. Образцы исторической терразитовой штукатурки подобрали по сохранившимся фрагментам.

Помимо этого, заработали 14 фонтанов Центральной аллеи, а территорию выставки украсили четыре тысячи роз и 20 тысяч других цветов.

Теперь, прогуливаясь по Центральной аллее, вновь можно полюбоваться фонтанами в восьмигранных чашах, облицованных красным гранитом. Реставраторы полностью заменили их инженерное оборудование, отремонтировали бетонные конструкции и гранитную облицовку чаш фонтанов.

Изысканным обрамлением для 14 фонтанов стали цветочные композиции из более четырех тысяч роз, которые расположились по периметру анфилады. Еще 12 цветников были разбиты между чашами фонтанов. Там высадили более 20 тысяч цветов, в том числе белые алиссумы и канны, голубые вербены, серые цинерарии и синий шалфей. Чтобы цветы и растения чувствовали себя комфортно, на всем протяжении газонов и цветников Центральной аллеи уложили свыше 20 тысяч кубометров плодородного грунта.

На площади перед знаменитым "Москвариумом" открылся сухой фонтан с амфитеатром и динамической подсветкой. Вокруг него вскоре также появится цветник из многолетних растений.

Кроме того, на ВДНХ восстановили уникальные розарии: Северный − рядом с Большой прогулочной аллеей, и Южный − за Центральным павильоном. В розариях проложили дорожки и установили скамейки для отдыха, чтобы гости ВДНХ могли неспешно насладиться разнообразием форм и оттенков цветущих роз.

Одной из главных достопримечательностей выставки вновь станет фонтан "Золотой колос", который не работал уже около трех десятилетий. Теперь посетители смогут увидеть фантастическое зрелище из 66 струй воды в запрудной зоне ВДНХ.

В настоящее время на ВДНХ ведутся работы по реконструкции и реставрации целого ряда исторических памятников, а также благоустройство территории комплекса.