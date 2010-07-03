В Москве в 12 павильонах ВДНХ проведут капитальный ремонт

Мосгосэкспертиза согласовала 12 проектов строительства и реконструкции павильонов ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
"Москомэкспертиза сообщает о рассмотрении проектной документации на строительство и реконструкцию павильонов на территории ВДНХ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение капитального ремонта ожидается в павильонах "Овцеводство", "Ветеринарная поликлиника", "Здание Архитектурного отдела", "Ветеринарная Амбулатория", "Механическая мастерская", "Станция защиты растений", "Механизация", "Электрификация и Мелиорация", "Гастроном № 2", "Цветоводство и озеленение", "Атомная энергия", "Крупный рогатый скот".
Также согласованы проекту по ремонту павильонов № 41, № 42, № 43. Помимо этого, выданы положительные заключения на строительство "Колеса обозрения" и инновационного центра "Техноград".
В пресс-службе напомнили, что масштабная реконструкция на ВДНХ началась по решению Сергея Собянина в 2014 году. С этого времени павильонам и фонтанам возвращают их исторический облик. Всего на территории ВДНХ находятся 49 объектов культурного наследия, из них почти в 40 проходит реставрация.
Уже восстановлена арка главного входа и скульптура "Тракторист и колхозница". Отреставрированы павильоны № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516.
Также на ВДНХ открыли Музей кино, исторический парк "Россия — моя история", "Городская ферма" и "Парк ремесел", а также павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. В апреле прошлого года после реконструкции открылся павильон "Космос".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.