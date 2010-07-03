В Москве в 12 павильонах ВДНХ проведут капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосэкспертиза согласовала 12 проектов строительства и реконструкции павильонов ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

"Москомэкспертиза сообщает о рассмотрении проектной документации на строительство и реконструкцию павильонов на территории ВДНХ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение капитального ремонта ожидается в павильонах "Овцеводство", "Ветеринарная поликлиника", "Здание Архитектурного отдела", "Ветеринарная Амбулатория", "Механическая мастерская", "Станция защиты растений", "Механизация", "Электрификация и Мелиорация", "Гастроном № 2", "Цветоводство и озеленение", "Атомная энергия", "Крупный рогатый скот".

Также согласованы проекту по ремонту павильонов № 41, № 42, № 43. Помимо этого, выданы положительные заключения на строительство "Колеса обозрения" и инновационного центра "Техноград".

В пресс-службе напомнили, что масштабная реконструкция на ВДНХ началась по решению Сергея Собянина в 2014 году. С этого времени павильонам и фонтанам возвращают их исторический облик. Всего на территории ВДНХ находятся 49 объектов культурного наследия, из них почти в 40 проходит реставрация.

Уже восстановлена арка главного входа и скульптура "Тракторист и колхозница". Отреставрированы павильоны № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516.

Также на ВДНХ открыли Музей кино, исторический парк "Россия — моя история", "Городская ферма" и "Парк ремесел", а также павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. В апреле прошлого года после реконструкции открылся павильон "Космос".

