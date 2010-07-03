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15 мая, 08:28

Особняк Прохоровых в центре Москвы признали памятником архитектуры

город культура

15 мая, 08:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особняк владельцев Трехгорной мануфактуры Прохоровых в Пресненском районе столицы включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Главный дом городской усадьбы возвели в 1836 году недалеко от фабричных цехов. Семья промышленников проживала там вплоть до 1918 года.

Как подчеркнул глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, особняк Прохоровых имеет не только мемориальную, но и архитектурно-художественную ценность. Он обратил внимание на то, что интерьеры здания сохранились практически полностью. "Это и резная мраморная лестница, и расписной плафон под потолком, и лепнина на стенах, и печи, выложенные майоликовыми изразцами. Такая степень сохранности − большая редкость", − пояснил Емельянов.

По его словам, часть внутреннего декора: карнизы с орнаментом, потолки с кессонами, майоликовые панно, − появилась в ходе реконструкции здания в 1892 году по проекту архитектора Романа Клейна. После революции и закрытия мануфактуры в здании разместили Дворец культуры, добавил глава Мосгорнаследия.

Емельянов также отметил архитектурную ценность фасадов особняка. В частности, его южной части, которая богато украшена лепниной: декоративными карнизами, опирающимися на фигурные консоли в виде женских головок, растительным орнаментом и гирляндами, медальонами с изображением херувимов.

Фасады северной части здания оформлены более сдержанно. Стены отделаны рустом, имитирующим кирпичную кладку, а окна первого и второго этажей обрамлены прямоугольными сандриками.

Ранее сообщалось, что здания Филаретовского женского училища, где некогда училась сестра Антона Чехова, признали памятником архитектуры регионального значения.

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город культура

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