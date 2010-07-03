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16:29

Дом ямщика Ширяева признали объектом культурного наследия

город благоустройство

16:29

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Фото: yandex.ru/maps

Дом ямщика Ширяева на Вековой улице в Таганском районе столицы внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия.

Речь идет о здании с каменным основанием и деревянным вторым этажом, резными пилястрами и карнизом. Построено ямщиком Василием Ширяевым в 1852 году.

"Помимо архитектурной ценности, здание играет важную роль в сохранении целостности визуального восприятия церкви Николая Чудотворца Никольско-Рогожской общины, расположенной по соседству", – указал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Здание теперь запрещено сносить, его исторический облик не может быть нарушен, а любые ремонтные или реставрационные работы должны проводиться только под контролем и только после согласования с департаментом культурного наследия.

Ранее выявленным объектом культурного наследия признали дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке. С момента возведения здания в 1860-х годах архитектурно-художественное решение его главного фасада не менялось. Здесь сохранилась парадная лестница с балюстрадой, лепнина с цветочным и геометрическим орнаментами и три голландские печи.

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город благоустройство

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