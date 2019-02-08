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16:29

Усадьба XIX века в центре Москвы признана объектом культурного наследия

город

16:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

"Мосгорнаследие подписало приказ о включении дома по адресу: Вспольный переулок, дом 13, строение 1, в список выявленных объектов культурного наследия. Он является характерным образцом жилого дома второй половины XIX века и выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что с момента возведения здания в 1860-х годах архитектурно-художественное решение его главного фасада не менялось. Здесь сохранилась парадная лестница с балюстрадой, лепнина с цветочным и геометрическим орнаментами и три голландские печи. В будущем здание могут включить в реестр объектов культурного наследия.

В начале февраля также стало известно, что особняк Густава Келлера на территории бывшей Бутырской слободы признан памятником архитектуры. Здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Дом в стиле модерн был построен в 1909 году по проекту архитектора Михаила Черкасова. Главный фасад здания ассиметричен. Ризалиты украшены декоративными стенками с тройными нишами, а второй этаж украшают большие полукруглые окна с прямоугольными наличниками и филенками.

Ранее Мосгорнаследие также внесло в реестр объектов культурного наследия усадьбу архитектора Максима Геппенера конца XIX века.

город

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