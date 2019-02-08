Усадьба XIX века в центре Москвы признана объектом культурного наследия

Дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.
"Мосгорнаследие подписало приказ о включении дома по адресу: Вспольный переулок, дом 13, строение 1, в список выявленных объектов культурного наследия. Он является характерным образцом жилого дома второй половины XIX века и выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что с момента возведения здания в 1860-х годах архитектурно-художественное решение его главного фасада не менялось. Здесь сохранилась парадная лестница с балюстрадой, лепнина с цветочным и геометрическим орнаментами и три голландские печи. В будущем здание могут включить в реестр объектов культурного наследия.
В начале февраля также стало известно, что особняк Густава Келлера на территории бывшей Бутырской слободы признан памятником архитектуры. Здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.
Дом в стиле модерн был построен в 1909 году по проекту архитектора Михаила Черкасова. Главный фасад здания ассиметричен. Ризалиты украшены декоративными стенками с тройными нишами, а второй этаж украшают большие полукруглые окна с прямоугольными наличниками и филенками.
Ранее Мосгорнаследие также внесло в реестр объектов культурного наследия усадьбу архитектора Максима Геппенера конца XIX века.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.