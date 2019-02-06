Особняк Густава Келлера в Бутырской слободе признан памятником архитектуры

Особняк Густава Келлера на территории бывшей Бутырской слободы признан памятником архитектуры. Здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
"Здание особняка Келлера – прекрасный образец жилой застройки в стиле модерн. Это единственное строение, сохранившееся от некогда обширного владения промышленника и торговца Густава Келлера. В памятнике нашли отражение как передовые приемы архитектуры, так и инженерно-технические достижения начала XX века. Кроме того, на первом этаже особняка были предусмотрены две квартиры для сдачи внаем", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.
Дом в стиле модерн был построен в 1909 году по проекту архитектора Михаила Черкасова. Главный фасад здания ассиметричен. Ризалиты украшены декоративными стенками с тройными нишами, а второй этаж украшают большие полукруглые окна с прямоугольными наличниками и филенками.
Ранее Мосгорнаследие внесло в реестр объектов культурного наследия усадьбу архитектора Максима Геппенера конца XIX века. Состоящий из особняка и флигеля ансамбль находится по адресу: переулок Чернышевского, дом 8, строение 1 и 2. Здания построены архитектором Максимом Геппенером в середине 1890-х годов.
Двухэтажный деревянный особняк на каменном подвале сохранил объемно-пространственную композицию, оформление фасадов, а также многие элементы изначальной отделки конца XIX века, включая карнизы, розетки и лепнину. Также хорошо сохранился каменный флигель. В 1970-е годы переулок Чернышевского активно реконструировался, и ансамблю Геппенера повезло, что он остался цел. Здания спасло то, что в них размещались коммунальные квартиры.
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