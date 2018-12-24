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24 декабря, 19:08

Дом-памятник на Якиманской набережной отреставрируют

город культура

24 декабря, 19:08

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Историческое здание – дом директора фабрики Товарищества Голутвинской мануфактуры – отреставрируют на Якиманской набережной. Специалисты проведут исследование, чтобы затем на его основе разработать проект реставрации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что двухэтажный каменный дом XIX века "формирует исторический фронт застройки как самой набережной, так и квартала в целом". В начале XX века, когда здание принадлежало Товариществу Голутвинской мануфактуры, там жили владельцы фабрики, добавил руководитель ведомства.

Дом директора фабрики на Якиманской набережной внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Главный фасад здания украшен ленточным рустом, наличниками различной формы и фигурным аттиком с лепниной.

По словам Емельянова, экспертам предстоит тщательно измерить параметры здания, выявить и зафиксировать его особенности и основные характеристики. По этим данным составят проект будущей реставрации. Все работы будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Ранее сообщалось, что за год в столице отреставрировали почти 200 объектов культурного наследия. Емельянов также отметил, что в этом году столичный список объектов культурного наследия регионального значения пополнился 81 памятником.

город культура

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