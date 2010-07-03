Могилы 10 героев СССР признали объектами культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Статус объектов культурного наследия регионального значения получили могилы 10 летчиков-героев Советского Союза, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Все мемориалы находятся на Новодевичьем кладбище, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Большинство захоронений находятся на 11-м участке. Во втором ряду лежат генерал-майор авиации Алексей Алелюхин и летчица Надежда Попова, в третьем – главный маршал авиации Александр Колдунов, в четвертом – генерал-лейтенант авиации Виталий Попков и генерал-майор авиации Георгий Береговой, а в седьмом – маршал авиации Александр Ефимов.

Памятник маршалу авиации Евгению Савицкому стоит на 10-м участке в третьем ряду, а генерал-майору Григорию Сивкову – на третьем участке в 60-м ряду. А урна с прахом штурмана авиации Полины Гельман находится в первом ряду 134-й секции колумбария.

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, все они внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, совершив сотни боевых вылетов.

Особо Емельянов выделил участниц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного женского авиаполка Полину Гельман и Надежду Попову, известных как "ночные ведьмы".

Женский авиационный полк сформировали в октябре 1941 года. А его первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942-го. Полк сражался на реках Миус, Дон и в пригородах Ставрополя, участвовал в обороне Владикавказа, прорыве обороны "Голубой линии" на Таманском полуострове, освобождении Новороссийска, Севастополя, Могилева, Червеня, Минска, Белостока, Варшавы, Гданьска, а также помогал в прорыве обороны противника на Одере.

Упомянул Емельянов и летчика Виталия Попкова. "Факты его биографии отражены в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Виталий Попков стал прототипом комэска Титаренко и лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик", – сказал глава Мосгорнаследия.

В День Победы в Москве состоится военный парад на Красной площади, а сразу после него тысячи горожан примут участие в акции "Бессмертный полк". Люди пройдут по центру столицы с портретами своих родных, прошедших войну. А те, кто захочет узнать больше о подвигах предков, смогут воспользоваться сервисом "Память народа".

