Могилы 10 героев СССР признали объектами культурного наследия

Статус объектов культурного наследия регионального значения получили могилы 10 летчиков-героев Советского Союза, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Все мемориалы находятся на Новодевичьем кладбище, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Большинство захоронений находятся на 11-м участке. Во втором ряду лежат генерал-майор авиации Алексей Алелюхин и летчица Надежда Попова, в третьем – главный маршал авиации Александр Колдунов, в четвертом – генерал-лейтенант авиации Виталий Попков и генерал-майор авиации Георгий Береговой, а в седьмом – маршал авиации Александр Ефимов.
Памятник маршалу авиации Евгению Савицкому стоит на 10-м участке в третьем ряду, а генерал-майору Григорию Сивкову – на третьем участке в 60-м ряду. А урна с прахом штурмана авиации Полины Гельман находится в первом ряду 134-й секции колумбария.
Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, все они внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, совершив сотни боевых вылетов.
Особо Емельянов выделил участниц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного женского авиаполка Полину Гельман и Надежду Попову, известных как "ночные ведьмы".
Женский авиационный полк сформировали в октябре 1941 года. А его первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942-го. Полк сражался на реках Миус, Дон и в пригородах Ставрополя, участвовал в обороне Владикавказа, прорыве обороны "Голубой линии" на Таманском полуострове, освобождении Новороссийска, Севастополя, Могилева, Червеня, Минска, Белостока, Варшавы, Гданьска, а также помогал в прорыве обороны противника на Одере.
Упомянул Емельянов и летчика Виталия Попкова. "Факты его биографии отражены в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Виталий Попков стал прототипом комэска Титаренко и лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик", – сказал глава Мосгорнаследия.
В День Победы в Москве состоится военный парад на Красной площади, а сразу после него тысячи горожан примут участие в акции "Бессмертный полк". Люди пройдут по центру столицы с портретами своих родных, прошедших войну. А те, кто захочет узнать больше о подвигах предков, смогут воспользоваться сервисом "Память народа".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.