Профилактику Вечного огня провели у стен Кремля

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Мосгаза провели профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как сообщает Агентство "Москва", профилактика устройства Вечного огня заняла около 40 минут. Во время работ огонь переносился на временную горелку специальным факелом.

Участниками церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны. Процедуру переноса пламени совершили ветеран ВОВ и газового хозяйства Николай Морозов.

Народный артист СССР Василий Лановой, открывая церемонию, заявил, что "вечный огонь нужен любому обществу, потому что нет ничего важнее, чем сохранение памяти".

Ранее сообщалось, что небо над Москвой в День Победы 9 мая украсят около 10 тысяч залпов праздничного фейерверка.

Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы станет военный парад на Красной площади, который начнется в 10:00.

Центральным общественным событием будет шествие "Бессмертного полка", в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких.