Режим работы некоторых станций метро изменится 7 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Режим работ нескольких станций метро изменится с утра 7 мая и до окончания генеральной репетиции военного парада, а также с утра 9 мая и до окончания праздничных мероприятий на Красной площади, сообщает Московский транспорт.
В частности, станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
Также 7 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице пассажиры не смогут выйти со станций "Пушкинской", "Тверской", "Чеховской", "Маяковской", "Лубянки" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" – в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.
Весь день 9 мая на станции "Парк Победы" вестибюль № 1 будет работать только на выход пассажиров, а вестибюль № 2 – только на вход.
Когда праздничные мероприятия 9 мая завершатся, ожидается большое количество пассажиров на станциях "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад", "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк Культуры", "Октябрьская", "Воробьевы горы", "Университет" и "Спортивная".
Пассажиров просят по возможности пользоваться другими станциями, а также быть внимательными и осторожными, соблюдать правила пользования метрополитеном и заранее планировать маршруты поездок.
Ранее сообщалось, что на некоторых улицах Москвы перекроют движение транспорта 7 мая по случаю генеральной репетиции парада в честь Дня Победы.
С 05:30 до 08:00 автомобилистов не пустят на улицы Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная и Садово-Кудринская. Помимо этого, будет перекрыта Триумфальная площадь. Движение начнут восстанавливать по мере прохождения колонны военной техники.
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