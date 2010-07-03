Улицы Москвы перекроют ради генеральной репетиции парада

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Движение транспорта на улицах Москвы ограничат 7 мая по случаю генеральной репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

С 05:30 до 08:00 автомобилистов не пустят на улицы Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная и Садово-Кудринская. Помимо этого, будет перекрыта Триумфальная площадь.

Отмечается, что движение начнут восстанавливать по мере прохождения колонны военной техники.

Начиная с 05:30 и до конца генеральной репетиции автомобилисты не смогут проехать по Тверской, Моховой, Охотному ряду, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду.

Кроме того, для водителей закроют Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую и Устьинскую набережные. Также будут перекрыты Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты.

Ограничения введут на Болотной улице и Болотной площади, Софийской, Раушской и Болотной набережных. Помимо этого, нельзя будет проехать по Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, Садовнической набережной и Садовнической улице.

Ради репетиции перекроют 1-й и 2-й Раушские переулки, Солянку и Большой Путинковский переулок.

К 10:00 ограничения коснутся и Большого Каменного моста, Боровицкой площади, Воздвиженки, Нового Арбата и Новинского бульвара.

Водителям посоветовали заранее планировать маршрут с учетом перекрытий и не ездить в центр города. На время репетиции горожанам советуют воспользоваться метро, где уже готовы к росту пассажиропотока.

7 мая станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку.

Во время построения боевой техники и ее прохождения по Тверской улице ограничат выходы с "Тверской", "Чеховской", "Маяковской" и "Лубянки".

4 мая на Красной площади прошла вторая ночная репетиция военного парада. Колонну военной техники возглавил танк Т-34-85, за ним проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К 4х4", а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет-Д1".

