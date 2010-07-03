Красная площадь закрыта для посещения с 6 по 9 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Красная площадь закрыта для посещения с 09:00 понедельника, 6 мая, до 20:00 четверга, 9 мая. Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Также до 13 мая для посетителей закрыт Мавзолей Ленина, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичам и гостям столицы напомнили, что в столице к 9 Мая подготовили обширную программу. Утром в четверг на Красной площади состоится парад, посвященный Дню Победы. Там же завершится торжественное шествие "Бессмертного полка".

Ранее столичных автомобилистов предупредили, что в дни подготовки и проведения парада и акции "Бессмертный полк" в столице изменится схема движения транспорта. В частности, сотрудники ЦОДД рекомендовали воздержаться от поездок на личном авто в центре и на западе города 7 мая из-за генеральной репетиции парада ко Дню Победы. Дорожная ситуация будет сложной, подчеркнули в ЦОДД.