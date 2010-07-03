Исторический музей изменит график работы из-за подготовки к параду 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исторический музей изменит график работы в конце апреля и начале мая. Это связано с подготовкой и проведением парада в честь Дня Победы на Красной площади, сообщается на сайте ГИМа.

В частности, 25 и 30 апреля, а также 4 мая музей будет открыт для посетителей с 10:00 до 14:00. 7 мая ГИМ будет работать с 13:00 до 18:00, а 1, 8 и 9 мая он будет закрыт.

Также уточняется, что 25, 30 апреля и 4 мая Покровский собор можно будет посетить с 10:00 до 14:00. Кроме того, туристов предупредили, что 1, 7, 8 и 9 мая его закроют для посещений.

Режим работы "Палат бояр Романовых" и Выставочного комплекса и Музея Отечественной войны 1812 года также изменится в период майских праздников. Как добавили в пресс-службе ГИМа, с 18 апреля по 1 октября артиллерийский двор открыт в соответствии с графиком работы музея.

Ранее сообщалось, что для подготовки к параду в честь Дня Победы в апреле и мае в столице перекроют ряд улиц и набережных. Так, 24 апреля с 21:00 полностью перекроют Тверскую улицу. А с 22:00 и до завершения репетиции парада проезд транспорта будет ограничен на улицах Ильинка, Варварка, Воздвиженка, на Большом Москворецком мосту.

Подход к кассам Кремля также изменят из-за репетиции парада. 7 мая пройти к музейным кассам можно будет только от станции метро "Библиотека имени Ленина".