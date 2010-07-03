Названы даты репетиций парада в честь Дня Победы

Первая репетиция парада в честь Дня Победы в столице пройдет 29 апреля. На 4 и 5 мая запланированы еще две репетиции, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Петр Бирюков.
Он уточнил, что 29 апреля репетиция начнется в 19:00.
"Маршрут будет традиционным – с выходом в районе зоопарка на Садовое кольцо и далее на улице Тверская. Во время проведения репетиции будут частично перекрыты улицы. Вторая ночная репетиция пройдет 4 мая, также начало в 19:00 ", – сказал Бирюков.
По его словам, 7 мая пройдет генеральная репетиция. Он отметил, что в этом году будет много интересной техники.
20 апреля в столицу прибудет военная техника для участия в параде в честь Дня Победы. Техника прибудет в 2:00 ночи в район Хорошево-Мневники. Состав отправится с парадной площадки в поселке Алабино в 22:00 19 апреля.
Всего на временную площадку в столице передислоцируют более 100 образцов, среди которых ракетный комплекс "Искандер-М", бронетранспортер "Бумеранг" и бронированные автомобили "Тайфун".
12 апреля в Алабине показали новые образцы военной техники. Там прошла репетиция парада ко Дню Победы. На полигон вышли танки, бронетранспортеры, вездеходы, авиация и около 10 тысяч солдат и офицеров.
20 апреля в столицу прибудет военная техника для участия в параде 9 Мая
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