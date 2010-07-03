Водителей призвали не выезжать в центр 7 мая из-за репетиции парада

Столичных автомобилистов призвали 7 мая из-за генеральной репетиции парада Победы по возможности отказаться от поездок на машине в центре и на западе Москвы. Сообщение опубликовал "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в своем Twitter.
Завтра в 10:00 - генеральная репетиция парада Победы с полным прогоном техники. Ограничения начнут действовать уже с 5:30. По возможности, откажитесь от поездок на машине в центре, а также на западе Москвы. Дорожная ситуация будет сложной. pic.twitter.com/PaESb9RKmK
На минувших выходных на Красной площади прошла вторая ночная репетиция военного парада. Колонна прибыла в центр Москвы из Мневников. По брусчатке рядом с Кремлем проехала военная техника и прошли пешие расчеты.
Движение в центре Москвы перекроют из-за репетиции парада в честь Дня Победы 7 мая
Из-за репетиции парада метро Москвы меняло режим работы станций "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая". Они работали только на вход и на пересадку.
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